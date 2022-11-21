Офис Зеленского заверил, что жителям Украины не нужно покидать страну из-за риска блэкаута Фото: REUTERS

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам не нужно выезжать из страны из-за проблем с электричеством, а также угрозы возможного блэкаута, выразив надежду, что «наихудший сценарий не произойдет».

«Уже проходили много разных "наихудших сценариев" на протяжении последнего месяца. Я бы хотел всех успокоить - выезжать из страны точно никуда не нужно. В информационном пространстве был "взрыв" относительно выезда. Выезжать никуда не нужно», - заявил глава президентского офиса в эфире телепрограммы «Факты ICTV».

Тимошенко заявил, что украинские власти работают над планом действий на любой случай, в том числе и над вариантом тотального отключения света, однако это не означает, что подобный вариант ожидается.

Напомним, в минувшую пятницу, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после ракетных ударов около половины энергетической системы страны выведена из строя. Сегодня, 21 ноября, экстренные отключения света вводят в Одесской области, отметив, что там не действует ранее установленный график аварийных отключений.