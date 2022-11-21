Путин дистанционно примет участие в спуске на воду ледокола "Якутия" 22 ноября 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия", которая состоится во вторник, 22 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, универсальный атомный ледокол "Якутия" — четвертое судно проекта 22220. Работы по его строительству стартовали в мае 2020 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом".

Длина атомохода составляет 173,3 м, ширина — 34 м, осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м, минимальная рабочая осадка — 8,55 м. Водоизмещение — 33,54 тысяч тонн.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.