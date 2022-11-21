Глава СЖР оценил новые требования ФСБ к работе журналистов Фото: REUTERS

Председатель «Союза журналистов России» Владимир Соловьев прокомментировал приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ), который говорит о работе журналистов по освещению военной деятельности в России.

«Мы понимаем, что в нынешней непростой ситуации, без этих ограничений не обойтись … Хотя остается много неясных формулировок в документе», - сказал глава союза в беседе с «Ридус», комментируя документ, который вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Соловьев выразил уверенность, что после завершения специальной военной операции России на Украине, подобные требования к журналистам применяться не будут, а также, что удастся избежать преследований и других неприятных ситуацией.

Тем не менее, по его словам, не исключено, что работникам СМИ придется тщательно сверять свои тексты с юристами для того, чтобы случайно не нарушить установленные требований. Однако он уверен, что военная журналистика в России продолжит существовать и развиваться, а военкорры продолжат «смело и независимо рассказывать о происходящих событиях».