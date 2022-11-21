Медведев считает, что санкции не способны сдержать развитие России и Кубы

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Куба находятся под бесконечным потоком санкций, но никакие ограничения не могут сдержать развитие этих стран, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Также Медведев отметил, что обе страны продолжат развивать свои связи и партнерство.

"Безусловно, мы и дальше продолжим наши добрые контакты. Будем обогащать экономические, образовательные и прочие связи между нашими государствами… развивать партийное сотрудничество между Коммунистической партией Кубы и партией "Единая Россия", которую я сейчас возглавляю", - сказал он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции могут действовать десятилетиями. Политик отметил, что в таких условиях необходимо рассчитывать только на собственные возможности.

Также ранее Медведев заявил, что антироссийские санкции возвращаются на Запад бумерангом. По словам зампреда Совбеза, в Европе сегодня началась рецессия, которая позже может распространиться на весь мир.