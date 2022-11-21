Глава МИД Венгрии ответил послу США в Будапеште, критиковавшему его из-за поездок в Россию

США не имеют право критиковать главу МИД Венгрии из-за поездок в Россию Фото: REUTERS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол США в Будапеште не имеет права критиковать его за поездки в Россию, так как он действует в национальных интересах Венгрии, трансляция выступления велась в соцсетях.

"Поскольку я работаю министром иностранных дел Венгрии, я могу заниматься исключительно венгерскими национальными интересами. Я понимаю, что посол США исходит из американских интересов, но я-то - из венгерских. Поэтому я полагаю, что было бы правильно, если бы мы, стоя на почве взаимного уважения, не комментировали бы шаги друг друга", - ответил министр, когда ему был задан вопрос о критике его поездки в Россию со стороны посла США в Будапеште Дэвида Прессмана.

Сийярто подчеркнул. что он обычно не комментирует поездки главы МИД США и ожидает, что и посол США будет избегать "комментировать вопросы венгерской политики".

Сийярто отметил, что обеспечение энергобезопасности страны в долгосрочный период соответствует национальным интересам.

Как сообщал сайт KP.RU, 21 ноября 2022 года глава МИД Венгрии прибыл на международный форум атомной отрасли, проходящий в Сочи.

Ранее Венгрия стала единственной страной ЕС, которая отказалась подготавливать военнослужащих из Украины и финансировать тренировочную миссию.

Издание American Thinker сравнивало американские средства, исчезающие на Украине, с черной дырой.