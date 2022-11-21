В Москве зафиксировали рекордные за семь лет скидки на элитное жилье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве отметили рекордные за последние пять - семь лет скидки на элитное жилье. Как сообщает News.ru со ссылкой на экспертов риелторского рынка, на данный момент жилые квартиры премиум-класса можно приобрести со скидкой 25%

Специалисты заявили, что стоимость элитного жилья в Москве начала падать после объявления частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. По данным Apple Real Estate, квадратный метр на рынке жилья в октябре этого подешевел на 2,6%, а стоимость квартиры комфорт-класса уменьшилась на 3,5%, бизнес-сегмента - на 1,5%, а премиального - на 1,3%.

По словам основателя и СЕО компании Apple Real Estate Данила Савченко, спрос на дорогостоящие московские квартиры с начала объявления частичной мобилизации до середины ноября 2022 года упал на 43%.

Однако сама стоимость элитной недвижимости на сегодняшний день на 7,5% выше, чем в ноябре прошлого года. Специалисты компании «Этажи Прайм» заявили, что стоимость квадратного метра в элитных жилых комплексах равна примерно 1,27 миллиона рублей.

«Для стимулирования спроса они вводят рекордные с 2017 года скидки, которые достигают 20–25% на жилье премиум-класса, субсидируют ипотеку и применяют длительные беспроцентные рассрочки», - заявил Савченко.

В компании «Этажи Прайм» заявили, что скидки на аренду элитных квартир в столице могут достигать от 20 до 40%. Руководитель направления аренды в компании Apple Real Estate Владимир Родионов такие данные, указав на то, что владельцы часто готовы сдавать элитную недвижимость со скидкой до 35%.