Генсек НАТО Столтенберг назвал невозможным содержательный диалог с Россией в нынешних условиях Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока нет возможности для проведения "содержательного диалога" с Россией, учитывая нынешние условия.

- Пока российская сторона будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога, - заявил глава альянса во время выступления на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.

В том же выступлении генсек Североатлантического альянса допустил оговорку. Он перепутал Россию и Украину и призвал все страны отказаться от поддержки Киева. Столтенберг также призвал власти Китая отказаться от поддержки российской стороны.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что дипломатическое ведомство направило ноту всем странам, поставляющим на Украину оружие. Она добавила, что нота направлена в том числе и в Соединенные Штаты.