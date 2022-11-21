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НовостиПолитика21 ноября 2022 13:21

Испания выделила около 270 млн евро на военную помощь Украине

Об этом сообщил председатель правительства страны Педро Санчес
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Испания выделила около 270 млн евро на военную помощь Украине

Испания выделила около 270 млн евро на военную помощь Украине

Фото: REUTERS

Правительство Испании направило около 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине, сообщил сегодня, 21 ноября, председатель правительства страны Педро Санчес в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Мадриде.

"Мы оказали значительную военную поддержку, отстаивая законное право Украины на защиту своей независимости и территориальной целостности… Вот почему Испания внесла около 270 миллионов евро в Европейский фонд мира для доставки военной техники в рамках политики Евросоюза…", - сообщил премьер-министр.

Ранее Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи. Об этом сообщалось в заявлении еврокомиссии, распространенном 2 августа 2022 года.

Также ранее Чехия выделила для Киева 140 миллионов евро в качестве военной помощи. Руководитель военного ведомства страны сообщила, что чешскому правительству и далее следовало бы организовывать помощь ВСУ.