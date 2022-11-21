Испания выделила около 270 млн евро на военную помощь Украине Фото: REUTERS

Правительство Испании направило около 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине, сообщил сегодня, 21 ноября, председатель правительства страны Педро Санчес в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Мадриде.

"Мы оказали значительную военную поддержку, отстаивая законное право Украины на защиту своей независимости и территориальной целостности… Вот почему Испания внесла около 270 миллионов евро в Европейский фонд мира для доставки военной техники в рамках политики Евросоюза…", - сообщил премьер-министр.

Ранее Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи. Об этом сообщалось в заявлении еврокомиссии, распространенном 2 августа 2022 года.

Также ранее Чехия выделила для Киева 140 миллионов евро в качестве военной помощи. Руководитель военного ведомства страны сообщила, что чешскому правительству и далее следовало бы организовывать помощь ВСУ.