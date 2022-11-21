В Белгородской области на границе с Украиной формируется засечная черта Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во время своей пресс-конференции о формировании засечной черты на границе с Украиной и расходах на восстановительные работы в регионе после обстрелов.

«Формируем Белгородскую засечную черту — это понятие достаточно привычное для нас. Белгородская область всегда стояла на защите интересов государства российского, так продолжается и сейчас», — заявил губернатор.

"Сумма расходов растет. Как мы восстанавливаем объекты - в основном это внебюджетный фонд и резервный фонд правительства Белгородской области", - сказал глава региона.

Гладков поянил, что траты за восемь месяцев, связанные со специальной военной операцией, составили "порядка 13 миллиардов рублей".

Как сообщал сайт KP.RU, губернатор Вячеслав Гладков отметил, что главной ценностью для властей является безопасность человека.

С 21 ноября до 6 декабря на территории Белгородской области из-за угрозы совершения терактов власти установили желтый уровень террористической опасности.

Ранее 18 ноября 2022 года украинские военные обстреляли из миномета приграничное село в Шебекинском районе. В домах были выбиты стекла, повреждена линия электропередач.