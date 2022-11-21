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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:28

Путин подписал закон о единых выплатах для беременных и семей с детьми

При назначении пособия будут учитываться доходы, имущественная обеспеченность и трудовой потенциал семьи
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал закон о единых выплатах для беременных и семей с детьми

Путин подписал закон о единых выплатах для беременных и семей с детьми

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременном пособии для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, вместо пособия на ребенка и ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет на ранних сроках беременности, будет выплачиваться ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Семьям с несколькими детьми пособие назначаться на каждого ребенка.

Как уточняется в законе, при назначении пособия будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, которая учитывает доходы, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал семьи. Размер выплат может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Документ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, правительство России направит дополнительно 27,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет.