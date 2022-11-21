Депутат Госдумы России Хамзаев призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Госдумы России должны отказаться хотя бы от своей месячной зарплаты и перечислит ее на нужды спецоперации РФ на Украине, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР).

"Считаю, что будет правильным, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, который специализируется на вышеперечисленных целях (поддержка военных в зоне спецоперации, гуманитарная помощь населению новых территорий). Они действуют как при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях", - сказал РИА Новости Хамзаев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.