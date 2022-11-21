Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 ноября 2022 13:33

Депутат Госдумы России Хамзаев призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации

Соответствующие фонды есть в регионах, при гуманитарных организациях, рассказал депутат
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Депутат Госдумы России Хамзаев призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации

Депутат Госдумы России Хамзаев призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Госдумы России должны отказаться хотя бы от своей месячной зарплаты и перечислит ее на нужды спецоперации РФ на Украине, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР).

"Считаю, что будет правильным, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, который специализируется на вышеперечисленных целях (поддержка военных в зоне спецоперации, гуманитарная помощь населению новых территорий). Они действуют как при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях", - сказал РИА Новости Хамзаев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.