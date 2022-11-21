Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев: Проект добычи метана из угольных пластов важен для всей отрасли

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Проект добычи метана из угольных пластов в Кузбассе 21 ноября обсудила комиссия Госсовета РФ по направлению «Энергетика». Заседание комиссии провел губернатор региона Сергей Цивилев. Главной темой обсуждения стало исполнение поручения президента РФ о мерах господдержки проекта.

«Проект добычи метана из угольных пластов решает сразу две важнейшие для Кузбасса задачи: обеспечение безопасности ведения горных работ и улучшение экологической ситуации, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Угольная отрасль продолжает работать и развиваться, и нам необходимо обеспечить безопасность шахтеров. Этот проект имеет колоссальное значение не только для Кузбасса, но и для всей угольной отрасли».

Сергей Цивилев отметил, что объем разведанных запасов метана угольных пластов в регионе составляет более 13 триллионов кубометров. Проект позволит сделать дегазацию самоокупаемой, а также станет моделью для тиражирования в других угледобывающих регионах страны.