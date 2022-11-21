Рейтинг партии консерваторов Британии упал до рекордного уровня за 15 лет Фото: REUTERS

Консервативная партия Великобритании столкнулась с рекордно низким уровнем поддержки населения за последние 15 лет, что связано с проводимой экономической политикой и несмотря на высокий уровень доверия премьеру, об этом сообщает издание Evening Standard, ссылаясь на данные социологической службы Ipsos.

Согласно данным опроса, 62% британцев высказали негативное отношение к консерваторам, а 60% респондентов заявили, что больше не доверяют действиям партии в области экономики.

Как отмечается, девять из десяти опрошенных, кто больше не поддерживает экономическую политику консерваторов, посчитали, что у партии вряд ли получится вернуть их доверие к следующим выборам в январе 2025 года.

Однако, доверие к новому премьер-министру от консервативной партии Риши Сунаку остается высоким: 47% населения говорят о симпатиях к нему, но только 26% выразили симпатии партии, которую он представляет.

«Риши Сунак нравится избирателям, ему частично доверяют в вопросах экономики... Но у него не получилось устроить медовый месяц для бренда консервативной партии. Она остается такой же непопулярной при нем, как и все последние 15 лет», - так высказался о результатах опроса глава отделения политических исследований в Ipsos Гидеон Скиннер.