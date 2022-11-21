Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 ноября 2022 14:00

Москва и Минск подписали соглашение о возвращении отработавшего ядерного топлива из Белоруссии в РФ

Топливо будет отправляться на переработку в Россию
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Москва и Минск подписали соглашение о возвращении отработавшего ядерного топлива из Белоруссии в РФ

Москва и Минск подписали соглашение о возвращении отработавшего ядерного топлива из Белоруссии в РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия и Белоруссия в ходе форума "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали международное правовое соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку, об этом сообщает РИА Новости.

Подписи под документом поставили гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава белорусского минэнерго Виктор Каранкевич. Документ устанавливает механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в РФ с целью временного хранения и последующей переработки и выделением ценных материалов, - в частности, для атомной энергетики, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов.

Ранее Россия и Белоруссия подписали меморандум о защите персональных данных. Страны планируют проводить совместные мероприятия по данному вопросу.

Также ранее Путин и Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве.