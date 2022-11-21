Москва и Минск подписали соглашение о возвращении отработавшего ядерного топлива из Белоруссии в РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия и Белоруссия в ходе форума "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали международное правовое соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку, об этом сообщает РИА Новости.

Подписи под документом поставили гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава белорусского минэнерго Виктор Каранкевич. Документ устанавливает механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в РФ с целью временного хранения и последующей переработки и выделением ценных материалов, - в частности, для атомной энергетики, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов.

Ранее Россия и Белоруссия подписали меморандум о защите персональных данных. Страны планируют проводить совместные мероприятия по данному вопросу.

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