Награды Национальной туристической премии Russian Event Awards завоевали 13 нижегородских проектов

Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области, поздравил лауреатов премии. Фото: Александр Воложанин/nnews.nnov.ru

Торжественное награждение финалистов и призеров премии состоялось на Нижегородской ярмарке 19 ноября. В церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин отметил, что представители event-индустрии, специалисты сферы гостеприимства стали свидетелями совершенно уникальной трансформации Нижнего Новгорода, который в дополнение к статусу крупного промышленного города стал еще и привлекательным туристическим центром.

«Во многом это произошло благодаря масштабным деловым мероприятиям: жители других регионов приезжают сюда по делу, а потом рассказывают о городе и сами едут в Нижний отдыхать с семьями», — констатировал губернатор Нижегородской области.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин: Нижний Новгород стал привлекательным туристическим центром. Фото: Александр Воложанин/nnews.nnov.ru

Глеб Никитин напомнил о чемпионате мира по футболу в 2018 году. Именно мундиаль стал одним из первых крупных мероприятий, которое привлекло в столицу Приволжья десятки тысяч гостей из России и зарубежья.

«Но все же основным событием, собравшим огромное число гостей, было празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Наше гала-шоу „Начало нового“ получило гран-при 10-й премии Russian Event Awards в прошлом году. Кроме того, мы стали обладателями еще четырех гран-при в разных номинациях премии, и это для нас высокая честь. Особо отмечу, что гала-шоу к 800-летию завоевало и мировое признание, получив статус лучшего события 2021 года в рамках премии World Event Awards», — пояснил Глеб Никитин.

Фото: Александр Воложанин/nnews.nnov.ru

Глава области добавил, что туристический поток в регион в прошлом году вырос примерно в полтора раза. Дальнейший рост числа путешественников отмечается и в текущем году.

«Перед регионом стоит задача сохранять эту тенденцию и дополнять свой календарь событий крупными значимыми проектами. В этом году мы отмечаем 200-летие Нижегородской ярмарки. Богатейшая история Нижнего Новгорода и региона в целом дает нам огромное количество поводов для привлечения туристов и создания комфортных условий в сфере гостеприимства. Мы будем держать эту высокую планку и ждем снова вас всех в гости», — заявил Глеб Никитин.

Фото: Александр Воложанин/nnews.nnov.ru

НАША СПРАВКА

Нижегородские победители и призеры финала Национальной премии Russian Event Awards

— Мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского (Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Городец) — гран-при в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события»;

— XVIII Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома», приуроченный к празднованию 100-летия Семеновской матрешки (МБУК «Историко-художественный музей», Семеновский), — гран-при в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма»;

— мультижанровый фестиваль «Столица закатов» (АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий «Центр 800», Нижний Новгород) — 1-е место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении»;

— интерактивная выставка «История игрушки» (АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области», Нижний Новгород) — 1-е место в номинации «Лучшее детское туристическое событие»;

— Science Slam Russia (Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab», Нижний Новгород) — 1-е место в номинации «Лучшее событие, посвященное Десятилетию науки и технологий»;

— фестиваль для всей семьи «Да — шеф!» с Константином Ивлевым (Ivlev Group (ООО «Шеф Фест»), Нижний Новгород) — 1-е место в номинации «Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма»;

— ХIII Международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка-2022» (МБУК ЦТ «Русские крылья», Чкаловск) — 2-е место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»;

— ТИЦ МАУ «Парк культуры и отдыха» в Выксе — 2-е место в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ — организатор туристических событий»;

— Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде (правительство Нижегородской области совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Советом Федерации Федерального Собрания РФ) — 2-е место в номинации «Лучшее MICE событие»;

— «Праздник пряника» (МАУК «Город мастеров» — структурное подразделение ТИЦ, Городец) — 2-е место в номинации «Лучшее муниципальное событие в области гастрономического туризма»;

— Событийный календарь на 2022 год «Год народного искусства и культурного наследия» (МАУК «Город мастеров» — структурное подразделение ТИЦ, Городец) — 2-е место в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий»;

— Серия урбан-трейлов RUTS (ООО «Рекламное агентство «Рейтинг», Нижний Новгород) — 3-е место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»;

— 200-летие Нижегородской ярмарки (АО «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород) — награда в специальной номинации попечительского совета премии «Национальное событие 2022 года».