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НовостиПолитика21 ноября 2022 14:28

Дерипаска предупредил о риске для России «остаться на обочине истории»

Европа воспользовалась ситуацией, чтобы усилить свои позиции в Центральной Азии, отметил бизнесмен
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Дерипаска предупредил о риске для России «остаться на обочине истории»

Дерипаска предупредил о риске для России «остаться на обочине истории»

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россия рискует «остаться на обочине истории», если откажется от развития, заявил миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, РФ следует наращивать влияние в Центральной Азии.

«Европа не преминула воспользоваться ситуацией, чтобы усилить свои позиции в Центральной Азии. Конкуренция – вещь хорошая, особенно когда речь идет о влиянии, инвестициях, и наверняка пойдет на пользу центральноазиатским республикам. Но если мы сами не начнем развивать собственные (транспортные коридоры, не построим собственную расчетную систему, не будем диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю, то такими темпами в буквальном смысле окажемся на обочине истории», – написал он в Telegram.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дерипаска предложил решение проблем в российской экономике. По его мнению, властям Банку России нужно набраться смелости и снизить ключевую ставку до 5%, а также не провести программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей. Без этих мер, считает бизнесмен, экономического роста достичь будет невозможно.