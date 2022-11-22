Финал творческого международного конкурса «Имена России» пройдет в Ростове-на-Дону

Фестиваль-конкурс​ пройдет с 24 по 27 ноября на базе Донского государственного технического университета. 6+

В Ростове-на-Дону состоится финал международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Имена России». Мероприятие пройдет с 24 по 27 ноября на базе Донского государственного технического университета. Участников и гостей фестиваля ждет множество интересных мастер-классов, круглых столов и творческих встреч с лучшими экспертами в сфере культуры страны.

Открытие фестиваля «Имена России» пройдет 24 ноября в 18:00 в конгресс-холле ДГТУ. Вместе с юными участниками конкурса на сцене выступит известный певец, композитор и экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

- «Имена России» собрали более 5 000 талантливых исполнителей в возрасте от 4 до 25 лет из Новосибирской области, Ингушетии, Дагестана, Алтая, Татарстана, Приморского, Краснодарского, Ставропольского краев и других территорий России. Предварительно юные дарования прошли онлайн отбор и офлайн-этапы в Пятигорске, Сочи, Хабаровске и Владивостоке, – поделилась соорганизатор фестиваля, руководитель театра-студии «Браво – ДГТУ» Наталья Соломатина.

В финале конкурса творческие коллективы и солисты проявят себя в пяти номинациях: хореография, цирковое, сценическое, инструментальное искусство и вокал. В состав жюри войдут ведущие деятели культуры Ростовской области и других регионов.

Итоговый гала-концерт состоится 27 ноября в 18:00. На сцене выступят артисты, которые будут признаны лучшими по итогам конкурса.

Отметим, что организаторами фестиваля выступили: Донской государственный технический университет, театр-студия «Браво-ДГТУ» во главе с Анитой Цой, АНО Центр поддержки и развития образования, творчества и культуры «Открытый мир искусства» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.