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НовостиОбщество21 ноября 2022 14:41

Врач назвала продукт, провоцирующий старение кожи

Дерматолог Березина заявила, что сахар снижает качество кожи, провоцируя ее старение
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач назвала продукт, провоцирующий старение кожи

Врач назвала продукт, провоцирующий старение кожи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сахар понижает качество кожи, провоцируя тем самым ее старение. Об этом рассказала врач-дерматолог Анна Березина, указывая на данные американского исследования.

По словам эксперта, именно из-за риска преждевременного старения кожи необходимо убрать из рациона продукты, которые имеют высокий уровень содержания сахара. Она посоветовала употреблять в пищу больше полезных жиров, добавляя в рацион морскую рыбу, оливковое и льняное масло, а также авокадо.

«Если в рационе мало полезных жиров, то снижается поступление омега-3, при этом именно жиры участвуют в защитной функции каждой клетки нашего организма, покрывая ее защитным липидным слоем», - заявила эксперт в беседе с Газете.Ru.

Ранее врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова рассказала Известиям, что преждевременное старение кожи может вызвать солнечный ожог из-за неправильного получения загара. Кроме того, он может спровоцировать развитие меланомы и пигментные пятна.

Диетолог Елена Соломатина рассказала Пятому каналу о вредности молочных коктейлей, отметив, что они содержат в себе не менее пяти ложек сахара, поэтому частое употребление ведет к набору лишнего веса, сахарному диабету, болезням сердца и инфарктам.