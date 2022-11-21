Врач назвала продукт, провоцирующий старение кожи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сахар понижает качество кожи, провоцируя тем самым ее старение. Об этом рассказала врач-дерматолог Анна Березина, указывая на данные американского исследования.

По словам эксперта, именно из-за риска преждевременного старения кожи необходимо убрать из рациона продукты, которые имеют высокий уровень содержания сахара. Она посоветовала употреблять в пищу больше полезных жиров, добавляя в рацион морскую рыбу, оливковое и льняное масло, а также авокадо.

«Если в рационе мало полезных жиров, то снижается поступление омега-3, при этом именно жиры участвуют в защитной функции каждой клетки нашего организма, покрывая ее защитным липидным слоем», - заявила эксперт в беседе с Газете.Ru.

Ранее врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова рассказала Известиям, что преждевременное старение кожи может вызвать солнечный ожог из-за неправильного получения загара. Кроме того, он может спровоцировать развитие меланомы и пигментные пятна.

Диетолог Елена Соломатина рассказала Пятому каналу о вредности молочных коктейлей, отметив, что они содержат в себе не менее пяти ложек сахара, поэтому частое употребление ведет к набору лишнего веса, сахарному диабету, болезням сердца и инфарктам.