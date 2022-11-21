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НовостиОбщество21 ноября 2022 15:00

В Wildberries прокомментировали обвинения в продаже поддельных вещей Adidas

В Wildberries опровергли заявления о продаже поддельных вещей Adidas
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Wildberries прокомментировали обвинения в продаже поддельных вещей Adidas

В Wildberries прокомментировали обвинения в продаже поддельных вещей Adidas

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маркетплейс Wildberries прокомментировал заявление о продажи контрафактной продукции Adidas, а также заведенном в связи с этим административном деле, назвав такие сообщения фейковой информацией. Представители организации отметили, что маркетплейс сотрудничает с правообладателем и контролирующими органами для защиты интеллектуальных прав предпринимателей, а также указали на то, что проводятся контрольные закупки для того, чтобы избежать нарушений в онлайн-торговле.

«Компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries», - приводит Газета.ру заявление, сделанное в организации.

В Wildberries отметили, что платформа напрямую сотрудничает с международными организациями и дистрибьюторами брендов, а представленные товары имеют разрешительную документацию.

Как писал ОТР, ранее Wildberries занял третьей место в рейтинге популярных интернет-магазинов, а строчку возглавил Оzon.

Ранее 360 сообщал, что бизнесу Подмосковья компенсируют 50 млн рублей затрат по выходу на популярные онлайн площадки для продажи товаров. В данной программе участвует и Wildberries.