Вклад «Зимний» от банка «Открытие»: доходность до 8% годовых и розыгрыш повышенной ставки

В преддверии Нового года банк «Открытие» подготовил подарок для своих клиентов: акцию по рублевому сезонному вкладу «Зимний». Доходность по нему составляет до 8% годовых, а если посчастливится стать победителем устраиваемой банком акции, то ставка вклада вырастет еще на 2,3 процентных пункта.

Минимальная сумма депозита - 50 тысяч рублей. Проценты выплачиваются в конце срока. Ставка по вкладу «Зимний» составляет 7,6% годовых, если вы размещаете средства на 7 месяцев, и 8% годовых при размещении на 13 месяцев. Это существенно выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков.

Оформить вклад могут как новые, так и действующие клиенты банка до 31 декабря 2022 года включительно. Сделать это можно в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия». Клиенты, которые откроют вклад «Зимний» на сумму до 3 млн рублей, примут участие в акции, где каждый 23-й вкладчик (на пороге как никак 2023 год!) сможет выиграть дополнительное повышение ставки депозита на 2,3 процентных пункта.

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел и получат плюс 2,3 процентных пункта к своей ставке автоматически на весь срок вклада. Розыгрыши состоятся 1-го и 15 декабря 2022 года, а также 11 января 2023 года. На каждом этапе участвуют все вклады, открытые с 21 ноября. Не позднее 20 января 2023 года победители лотереи получат SMS/push уведомления о повышении им ставки по вкладу.