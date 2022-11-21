Глава МВД заявила, что Молдавия столкнулась с гибридными угрозами своей безопасности из-за Украины

Молдавия столкнулась с гибридными угрозами своей безопасности из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила, что страна сталкивается с гибридными угрозами своей безопасности из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины, об этом сообщили в Telegram-канале МВД.

«Министр отметила гибридные угрозы, которые связаны с энергетической ситуацией и атаками на инфраструктуру в Украине, что приводит к закрытию пунктов пропуска Украины с Молдавией», - говорится в сообщении.

Как заявила Ревенко, Молдавия нуждается в поддержке в условиях угроз безопасности и энергокризиса.

Напомним, в Париже проходит третье заседание платформы финансовой поддержки Молдавии со стороны ЕС.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее президент Майя Санду спрогнозировала углубление экономического и энергетического кризиса в Молдавии. В настоящее время цена на газ в республике выросла в семь раз, а на электроэнергию – в четыре.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС окажет Молдавии финансовую помощь в 200 миллионов евро в случае нехватки газа.