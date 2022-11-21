Газманов обвинил в предательстве сбежавшего за границу Галкина*

Максим Галкин* Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олег Газманов подверг критике сбежавшего за границу юмориста Максима Галкина* за негативные высказывания о России и обвинил его в предательстве. Как отметил певец, поступок коллеги стал для него неожиданностью.

"Это неожиданность. Мы дружили. Но он предал свою страну, предал людей, которые тут живут. Для меня не так удивительно, что он уехал, а удивительно и гадко, что он оттуда порочит страну", – сказал Газманов в интервью передачи "Судьба человека".

Также певец назвал поступок юмориста "комплексом эмигранта".

Ранее сообщалось, что Максим Галкин* теперь будет вести застолья обеспеченных людей на заграничных курортах – однако спрос на подобные дорогие развлечения у наших соотечественников сейчас упал почти на 80%.

Также ранее Максим Галкин* рассказал, что собирается делать после решения Минюста России признать его иноагентом. Шоумен также не стал скрывать источники своего финансирования. Муж Аллы Пугачевой признался, что действительно получал деньги на Украине.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента