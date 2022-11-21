В России предложили использовать маткапитал для получения процентов по вкладу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в Государственную думу с просьбой рассмотреть вопрос о разрешении об использовании средств материнского капитала для получения процентов по вкладу.

Обращение было направлено на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Волынец указала на демографические вызовы, отметив, что одной из весомых мер поддержки рождаемости и финансовой помощи в стране стал материнский капитал. По ее словам, после получения сертификата родители задаются вопросом о лучшем вложении средств для получения наибольшей пользой для семьи. Как она отметила, данные средства можно приумножить, если открыть вклад в банке.

«Данное решение стало бы одним из возможных вариантов высокого индексирования суммы материнского (семейного) капитала и способствовало бы улучшению демографической ситуации в Российской Федерации в целом», - приводит RT текст обращения.

Ранее 360 писал, что с 2023 года на единое детское пособие в стране будут ежегодно выделять около 1,7 трлн рублей. На данный момент в стране практически закончили формирование целостной системы поддержки семей с детьми.

Как сообщал ФАН, размер маткапитала при рождении первого ребенка в следующем году увеличится на 65 тысяч рублей - до 589,5 тысячи рублей, а на второго ребенка вырастет на 85,9 тысячи рублей - до 779 тысячи рублей.