Cumhuriyet: Запад сходит с пьедестала и уступает странам БРИКС место на мировой арене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агрессивный и высокомерный Запад изживает себя и теперь уступает место на мировой арене Евразии, пишет обозреватель издания Cumhuriyet Хасан Эрель.

- Европейские страны и Соединенные Штаты, которые считались мировыми гегемонами на протяжении последних 500 лет, теперь сходят с пьедестала. Вместо G20 и G7 ("Большой двадцатки" и "Большой семерки") на сцену выходят страны БРИКС, представляющие 41% мирового населения, - говорится в публикации.

Также автор обращает внимание на то, что сейчас главной тенденцией нового миропорядка становится процесс дедолларизации.

- Страны БРИКС, а именно - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — это своего рода коалиция дедолларизации, - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что из-за обострения ситуации на Украине стало понятно, что мир ждет появление постамериканского мира. В статье The Intercept утверждается, что часть стран Азии, Африки и Латинской Америки неожиданно для Штатов избрали нейтральный путь и тем самым отказавшись занимать чью-либо сторону. Эти государства не стали примыкать к тому или иному блоку, точно так же , как им приходилось это делать во время "Холодной войны", констатируется в материале.