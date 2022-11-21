Депутат Тумусов заявил о важности закона о введении акциза на сладкие напитки в России

Депутат Тумусов заявил о важности закона о введении акциза на сладкие напитки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, объясняя необходимость закона, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки, указал на то, что борьба с сахарным диабетом приобретает особую актуальность с каждым днем.

Депутат напомнил о федеральной программе по борьбе с сахарным диабетом. «Встал вопрос об изыскании средств для финансирования, было предложено ввести акциз на сахаросодержащие напитки, а деньги направить на реализацию этой программы», - заявил он в беседе с RT.

Тумусов заявил, что дополнительные доходы федерального бюджета от акцизов на сахаросодержащие напитки, которые составит 7 рублей за 1 литр, ожидаются примерно 35 млрд рублей в год. Он также напомнил, что ожирение является одним из основных факторов, влияющих на развитие данного заболевания.

«Люди тоже должны понимать, когда мы безгранично даем детям такие напитки, это ведет к ожирению и риску заболевания сахарным диабетом», - отметил парламентарий.

Как писал ФАН, ранее главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко заявила, что постоянная жажда и зуд является самым первым признаком развития сахарного диабета.