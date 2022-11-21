Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел сегодня, 21 ноября, срочный телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"У меня сегодня был срочный телефонный разговор с Зеленским. Сегодня ситуация (на Украине - прим. ред.) остается тяжелой. Украина подвергается бомбардировкам, на Запорожской АЭС сохраняется угроза", - отметил Макрон, выступая на конференции в поддержку Молдавии.

Сегодня, 21 ноября, в Париже проходит третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. На форуме стороны планируют обсудить согласование нового пакета финансовой поддержки для Молдавии.

Ранее переговоры Макрона с Зеленским завершились по формуле "много шума - и ничего".

Также ранее Путин рассказал Макрону о переговорах с Зеленским. В ответ французский президент рассказал о возможном голоде в мире из-за спецоперации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.