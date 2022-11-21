Пользователей Twitter рассмешила оговорка Столтенберга, перепутавшего Россию с Украиной

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе конференции в Мадриде ошибся и призвал "не поддерживать Украину", чем рассмешил пользователей Twitter.

"Впервые за три десятилетия он сказал что-то правдивое, и то исправился", - отметил комментатор под ником Altcoin.

“Истина буквально сорвалась с его уст", - написал El__wallace.

"Очень фрейдистский ляп. Никто и правда не желает поддерживать Украину", - добавил Luther Blisset.

Столтенберг на конференции говорил про "безграничное" партнерство Китая и России. Он приветствовал тот факт, что Пекин не предоставляет военной поддержки РФ, а также заявил, что "никто не должен поддерживать Кремль".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.