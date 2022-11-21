Цена нефти Brent упала до 83,55 доллара за баррель Фото: REUTERS

Цены нефти марки Brent снизилась в ходе торгов в понедельник, 21 ноября, ниже 84 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.

К 18:10 по московскому времени нефть Brent дешевела на 5% – до 83,55 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы нефти марки WTI в это время упали в цене на Нью-Йоркской товарной бирже на 4,76% – до 76,27 доллара за баррель.

Стоимость нефти снизилась на фоне информации о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими странами ОПЕК+ возможность наращивания добычи черного золота.

Напомним, ранее страны организация экспортеров нефти ОПЕК+ решила сократить добычу черного золота на 100 тысяч баррелей в сутки. Как писал сайт KP.RU, это произошло вопреки желанию стран «Большой семерки»: Запад настаивал на увеличении, поскольку хочет тем самым снизить энергозависимость от России.