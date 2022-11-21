Французский политик Филиппо: Париж поставляет Киеву оружие, необходимое своей армии Фото: REUTERS

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франция осуществляет "безумные поставки" оружия на Украину, игнорируя при этом нужды собственной армии.

- Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! ... А тем временем французская армия тает, как снег на солнце! - написал возмущенный чиновник в посте в Twitter.

Филиппо также считает, что предоставление военной помощи украинской стороне еще больше разжигает кризис, а Киев в итоге получает дополнительное вооружение и боеприпасы для обстрелов Запорожской АЭС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что США поставляют более мощные вооружения Украине из-за изменения характера боевых действий, а не ради эскалации.

Тем временем Билл Гейтс отметил, что поставки оружия Украине от европейских государств сильно повлияли на бюджеты этих стран. В результате это спровоцировало изменения в вопросе оказания помощи африканским странам.