Захарова заявила, что Киев продолжает играть с огнем в ситуации с Запорожской АЭС

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим играет с огнем, осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС и возобновив обстрелы станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Киевский режим продолжает "игры с огнем", осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС… Вновь под угрозой ее критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей", - сказала Захарова, чей комментарий опубликован на портале МИД РФ.

Напомним, 20 ноября 2022 года украинские войска дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, а днем ранее по территории станции было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Также ВС Украины в ночь на 7 августа 2022 года нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.