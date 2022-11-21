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НовостиПолитика21 ноября 2022 16:17

Захарова заявила, что Киев продолжает играть с огнем в ситуации с Запорожской АЭС

Украина продолжает “грубые и безответственные провокации”, подчеркнула дипломат
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим играет с огнем, осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС и возобновив обстрелы станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Киевский режим продолжает "игры с огнем", осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС… Вновь под угрозой ее критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей", - сказала Захарова, чей комментарий опубликован на портале МИД РФ.

Напомним, 20 ноября 2022 года украинские войска дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, а днем ранее по территории станции было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Также ВС Украины в ночь на 7 августа 2022 года нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.