Захарова заявила, что Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы Запорожской АЭС

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад дал карт-бланш Киеву на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб Запорожской АЭС, что делает западные страны соучастниками преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Особый цинизм безответственным действиям Киева придает то, что они последовали почти немедленно после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ… западные спонсоры в очередной раз показали свое двуличие, дали карт-бланш режиму Зеленского на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС. Фактически они являются соучастниками совершаемых Киевом преступлений,...", - заявила Захарова в комментарии на официальном портале российского МИДа.

Напомним, 20 ноября 2022 года украинские войска дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, а днем ранее по территории станции было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Также ВС Украины в ночь на 7 августа 2022 года нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.