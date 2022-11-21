Захарова считает, что ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов Украиной балансировала на критической черте

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов ВСУ балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Атаки, в том числе, имели место вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они продолжились и на следующий день, 20 ноября… ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа", - отметила Захарова, ее комментарий опубликован на портале российского МИДа.

Напомним, 20 ноября 2022 года украинские войска дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, а днем ранее по территории станции было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Также ВС Украины в ночь на 7 августа 2022 года нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.