В Португалии исключили возможность принятия Украины в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что сейчас Европейский союз не сможет принять Украину в состав организации.

В эфире CNN Portugal политик рассказал, что в ЕС на самом деле не существует критериев для определения способности приема новых членов в состав союза.

- Этот кризис выдвинул на первый план вопрос расширения (ЕС), и особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал ЕС ... Будем откровенны - ЕС не в состоянии оправдать ожидания, - заявил Кошта.

Ранее премьер Португалии высказывал мнение, что Евросоюзу следует сосредоточиться на предоставлении помощи Украине, а не на спорах о предоставлении ей статуса страны-кандидата на вступление в союз. Также он отмечал, что обсуждение статуса кандидата создает риск возникновения у Украины "ложных ожиданий", которые обернутся в перспективе "горьким разочарованием”.