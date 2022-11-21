"Транснефть" сообщила о получении обращения от "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит нефти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская нефтепроводная компания "Транснефть" получила письмо от "Укртранснафты". В нем украинская организация сообщает о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины в 2023 году.

Теперь российская компания готовит обращение в правительственные структуры.

- Да, мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры, - сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Накануне сообщалось, что Украина может использовать нефтепровод "Дружба" как рычаг давления на Венгрию. О найденном способе воздействия на Будапешт рассказала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. Она также выразила мнение, что Будапешт, который не хочет отказываться от российского газа, воспользовался ситуацией на Украине, по факту прибегнув к шантажу Европейского союза.