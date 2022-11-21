Суд на 8 месяцев сократил срок наказания лидеру хакерской группировки Lurk

21 ноября Свердловский областной суд рассмотрел 26 апелляционных жалоб и принял решение смягчить приговор участникам хакерской группы Lurk.

Как поясняет "КП-Екатеринбург", это связано с истекшим сроком обвинения по ст. 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

В частности, по решению суда на 8 месяцев был сокращен срок наказания лидеру хакерской группировки Константину Козловскому. До этого глава Lurk был приговорен к 14 годам лишения свободы. Что касается остальных хакеров, то по итогам рассмотрения апелляции получили сроки от 5, 2 лет до 12,8 лет в колонии.

Ранее сообщалось, что только за два месяца хакеры Lurk похитили со счетов банков более 1,2 миллиарда рублей. По версии следствия денежные потоки распределял Козловский. Он выдавал "зарплату", выделял деньги на покупку новой техники, анонимизацию, онлайн-сервисы - в месяц на это уходило более 30 тысяч долларов.