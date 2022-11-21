Байден помиловал индеек в честь Дня благодарения

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден по традиции помиловал индеек в честь Дня благодарения, а также призвал американцев быть благодарными и объединиться.

"Шоколад и Крошка, я помилую вас", - сказал Байден в ходе церемонии, которая состоялась на лужайке Белого дома.

"Это особенное время", - напомнил глава США жителям страны о смысле предстоящего праздника. Также он призвал американцев быть благодарными.

В 2022-м году для участия в церемонии помилования в Белом доме выбрали индеек Шоколад и Крошку, которые получили свои имена в честь популярной в США сладости - печенья с шоколадной крошкой. Индеек доставили в Вашингтон из штата Северная Каролина.

Ранее Байден испугался бицепсов оператора “Первого канала”, работавшего на полях саммита G20 на Бали.

Также ранее американский лидер испугался пасхального кролика. Во время общения Байдена с прессой на открытом воздухе, к нему подошел персонаж в виде ростовой куклы традиционного участника пасхальных торжеств в Америке кролика Банни.