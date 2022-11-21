Вучич сообщил, что Приштина отправила полицейский спецназ на север Косово Фото: Shutterstock

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили полицейский спецназ на населенный сербами север края. Об этом политик рассказал в своем обращении к гражданам по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей в Брюсселе.

- Вечером 21 ноября все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица - Зубин - Поток и другие места, - собщил глава Сербии.

Он также уточнил, что штрафы начнут выписывать утром во вторник, 22 ноября. При этом политик добавил, что Приштина планировала насильственные действия месяцами.

Незадолго до этого сообщалось, что Александар Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению о деэскалации конфликта на встрече при участии главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Накануне сообщалось, что косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии. Власти Косово намерены штрафовать на 150 евро автомобилистов с сербскими регистрационными знаками.