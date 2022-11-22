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НовостиЭкономика21 ноября 2022 21:41

Банк России определил условия вывоза за рубеж наличной валюты

Вывозить более 10 тыс долларов США или другой валюты в эквиваленте могут упоолномоченные банки и ВЭБ.РФ
Мария ПАВЛОВА
Банк России рассказал, кому можно вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличной валюты.

Банк России рассказал, кому можно вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличной валюты.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Порядок вывоза за границы Российской Федерации наличной иностранной валюты в сумме более 10 тысяч долларов или в эквиваленте в иной валюте определил Совет директоров Банка России. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центробанка.

Сообщается, что вывозить изъятые из обращения купюры или дензнаки, объявленные к изъятию из обращения, могут уполномоченные банки и ВЭБ.РФ. Они должны направить в ЦБ уведомление о запланированной операции и соблюдать условие обратного ввоза в Россию аналогичной суммы наличной валюты. Если соблюдение этого условия е предполагается, для вывоза валюты нужно получить разрешение Центробанка, как и в случае с вывозом ветхих купюр.

Физические лица или иные юридические лица не могут вывозить наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Напомним, президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал указ о запрете вывоза из страны наличной иностранной валюты в сумме более 10 тысяч долларов. В документе отмечалось, что данные меры приняты в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Они направлены на защиту национальных интересов.

Также сообщалось, что в России возбуждено 79 уголовных дел по факту незаконного ввоза или вывоза валюты с января по сентябрь 2022 года.