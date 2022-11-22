Банк России определил условия вывоза за рубеж наличной валюты

Банк России рассказал, кому можно вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличной валюты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Порядок вывоза за границы Российской Федерации наличной иностранной валюты в сумме более 10 тысяч долларов или в эквиваленте в иной валюте определил Совет директоров Банка России. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центробанка.

Сообщается, что вывозить изъятые из обращения купюры или дензнаки, объявленные к изъятию из обращения, могут уполномоченные банки и ВЭБ.РФ. Они должны направить в ЦБ уведомление о запланированной операции и соблюдать условие обратного ввоза в Россию аналогичной суммы наличной валюты. Если соблюдение этого условия е предполагается, для вывоза валюты нужно получить разрешение Центробанка, как и в случае с вывозом ветхих купюр.

Физические лица или иные юридические лица не могут вывозить наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Напомним, президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал указ о запрете вывоза из страны наличной иностранной валюты в сумме более 10 тысяч долларов. В документе отмечалось, что данные меры приняты в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Они направлены на защиту национальных интересов.

Также сообщалось, что в России возбуждено 79 уголовных дел по факту незаконного ввоза или вывоза валюты с января по сентябрь 2022 года.