Пользователи Twitter раскритиковали требование испанского премьера Санчеса к Путину

Педро Санчеса раскритиковали пользователи "Твиттера" за его ультимативные требования к Путину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Испании Педро Санчес попал под шквал критики пользователей Twitter после того, как опубликовал в этой социальной сети видео своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО с требованием к президенту России Владимиру Путину прекратить спецоперацию на Украине и вывести войска с территории этой страны.

Пользователи назвали высказывания Санчеса и его тон «неуместными».

«Кто вы вообще такой, чтобы угрожать Путину в подобном тоне?», - сказано в одном из комментариев.

В то же время Педро Санчес сообщил, что правительство Испании направило около 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине.

Напомним, Педро Санчес известен своим креативным подходом к экономии электроэнергии. Так, он призвал не носить галстуки, чтобы снизить расходы на охлаждение зданий.

Ранее представитель германского правительства Хебештрайт назвал «риторической фигурой» обращение Шольца к Путину на «ты» во время выступления на конференции СДПГ, объяснив, что в личном общении канцлер обращается к российскому президенту исключительно на «вы».