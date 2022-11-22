Пользователи Twitter раскритиковали требование испанского премьера Санчеса к Путину

Педро Санчеса раскритиковали пользователи "Твиттера" за его ультимативные требования к Путину.
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Премьер-министр Испании Педро Санчес попал под шквал критики пользователей Twitter после того, как опубликовал в этой социальной сети видео своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО с требованием к президенту России Владимиру Путину прекратить спецоперацию на Украине и вывести войска с территории этой страны.
Пользователи назвали высказывания Санчеса и его тон «неуместными».
«Кто вы вообще такой, чтобы угрожать Путину в подобном тоне?», - сказано в одном из комментариев.
В то же время Педро Санчес сообщил, что правительство Испании направило около 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине.
Напомним, Педро Санчес известен своим креативным подходом к экономии электроэнергии. Так, он призвал не носить галстуки, чтобы снизить расходы на охлаждение зданий.
Ранее представитель германского правительства Хебештрайт назвал «риторической фигурой» обращение Шольца к Путину на «ты» во время выступления на конференции СДПГ, объяснив, что в личном общении канцлер обращается к российскому президенту исключительно на «вы».