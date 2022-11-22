Финансист Дайнеко рассказала, почему не стоит самостоятельно искать владельца найденной банковской карты

Эксперт рассказала, почему не стоит самостоятельно искать владельца найденной банковской карты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Найдя чужую банковскую карту, не стоит пытаться самостоятельно отыскать ее владельца, в том числе и через социальные сети. Чем это может быть опасно, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По словам Дайнеко, с карты уже могут быть сделаны незаконные списания средств.

«Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придется вам», - сказала эксперт в интервью агентству «Прайм».

Эксперт предостерегла также от попыток заблокировать чужую карту через банкомат, оставления находки себе или перевода на найденную карту средств.

Тем временем эксперты финансового рынка дали советы, как сохранить и приумножить капитал в турбулентные времена.

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