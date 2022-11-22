Правительство Великобритании обмануло украинских беженцев

В Великобритании украинские беженцы могут лишиться жилья из-за недочетов в госпрограмме помощи. Фото: REUTERS

Британское правительство нарушило обещание помочь украинским беженцам. Об этом пишет издание Guardian.

Обозреватель издания Кир Джайлз проанализировал ситуацию с украинскими беженцами и пришел к выводу, что государственная система оказания помощи изначально была «рассчитана на провал».

Самой большой ошибкой Джайлз называет то, что госпрограмма «Дома для Украины» была рассчитана на шесть месяцев.

«Это означает, что семьи, достигающие конца отведенного периода, оказываются на краю пропасти, где необходимая поддержка может внезапно прекратиться без каких-либо альтернатив», - пишет журналист, добавив, что британская бюрократия и проблемы с получением обещанной помощи вынуждают украинцев возвращаться на родину.

Джайлз назвал нарушение обещаний со стороны Великобритании «позорным».

Ранее в Болгарии прекратили кормить украинских беженцев. Закончились выделенные в рамках госпрограммы деньги на еду для украинцев.

Тем временем в Европе изменилось отношение к Украине и к украинцам. Новая волна беженцев с Украины рискует встретить в Польше не радушие, а неприятие.