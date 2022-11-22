Вице-спикер Совфеда Косачев раскритиковал противоречивые заявления Столтенберга и назвал его «одержимым»

В Совфеде указали на противоречия в заявлениях генсека НАТО Столтенберга. Фото: REUTERS

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев раскритиковал противоречивые заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Мадриде. В частности, Косачев отметил, что Столтенберг фактически призывает для начала движения к миру на Украине «продолжать заваливать Киев оружием».

«Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры», - цитирует Косачева РИА Новости.

Напомним, Столтенберг призвал наращивать военную помощь Украине для заключения «приемлемого мирного соглашения». Генсек НАТО призвал страны альянса расширить поставки оружия, ПВО и горючего для Киева.

Также он назвал невозможным содержательный диалог с Россией в нынешних условиях.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе конференции в Мадриде ошибся и призвал «не поддерживать Украину», чем рассмешил пользователей Twitter.