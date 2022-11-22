Рассказываем, что произошло в ночь на 22 ноября. Фото: REUTERS

Польский суд принял решение об отмене штрафов для компании «Газпром» и европейских партнеров по строительству газопровода «Северный поток – 2». Предпринимателям удалось обжаловать решение о штрафе.

В МАГАТЭ заявили, что ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало от украинских обстрелов. Эксперты агентства заявили, что угроз ядерной безопасности нет.

Минобороны Турции заявило о нейтрализации 184 террористов в Сирии и Ираке за два дня. Турция задействовала в операции «Коготь-меч» более 50 самолетов и 20 беспилотников.

Представитель германского правительства Хебештрайт назвал «риторической фигурой» обращение Шольца к Путину на «ты» и заявил, что при личном общении канцлер всегда обращается к российскому президенту на «вы».

Умер продюсер фильма «Крестный отец» Грэй Фредериксон.

Адмирал НАТО Бауэр заявил о неготовности альянса ответит на «российскую угрозу» из-за дорог и бюрократов.

Британский наемник пожаловался на отсутствие у ВСУ медикаментов и назвал свой опыт «ужасным».

Британские журналисты проанализировали ситуацию с украинскими беженцами и пришли к выводу, что государственная система оказания помощи изначально была «рассчитана на провал».

Вице-спикер Совфеда Косачев раскритиковал противоречивые заявления Столтенберга и назвал его «одержимым».

Германия будет патрулировать воздушное пространство Польши. ФРГ направит в Польшу ракетные комплексы и истребители.