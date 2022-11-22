Посольство России осудило США за игнорирование расстрела российских военнопленных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон игнорируют грубое нарушение прав российских военных, которые находятся в украинском плену. Такое заявление сделали во вторник, 22 ноября, представители российского посольства в США.

Ранее американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак сказала о том, что Вашингтон отслеживает заявления о расстреле российских венных в Донбассе и считает, что все стороны конфликта должны следовать международному праву.

«Подчеркиваем: украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Киевский режим до сих пор не понес наказание за свои преступления», - сказано в заявлении дипмиссии, где отметили, что США и западные страны «даже не критикуют украинские власти».

Комментируя расстрел российских военнопленных, в посольстве такие действия назвали «грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года». В дипмиссии также указали, что отсутствие реакции на такие преступления укрепляет чувство вседозволенности и безнаказанности, а такие решения США превращают Вашингтон в сторону украинского конфликта, загоняя российско-американские отношения в тупик.