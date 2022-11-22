В Совфеде отреагировали на призыв Столтенберга оказать военную помощь Украине

Сенатор Косачев назвал Столтенберга одержимым за призыв оказать военную помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил «опасную оговорку», говоря о необходимости разрешения украинского конфликта переговорным путем только на условиях Киева, поскольку действует не просто против интересов граждан стран – членов НАТО, но и «потакает безумной логике украинских авантюристов».

«Вместо того, чтобы побудить Киев к немедленным переговорам, он потребовал такого «мирного решения, которое будет приемлемо для Украины», что, в свою очередь, определяется успехами на поле боя», - отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Такие заявления Косачев назвал взаимоисключающими, поскольку Столтенберг, заявляя о достижении мира, продолжает говорить о снабжении Украину оружием. Сенатор отметил, что, по мнению американской стороны, чем более погибнет людей, тем ближе будет мирное решение.

Напомним, накануне Столтенберг заявил, что страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны (ПВО) и горючего на Украину, отметив необходимость заключения «приемлемого мирного соглашения» для Киева.