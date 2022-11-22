38 человек погибли при пожаре на заводе в Китае Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жертвами пожара на заводе в Аньяне в центральном Китае стало по меньшей мере 38. Об этом во вторник, 22 ноября, заявила местная телерадиокомпания RTHK.

Ранее сообщали о 36 жертвах пожара. При этом сообщалось, что двое пропали без вести, а также о двух пострадавших, которые получили травмы.

Возгорание в китайской провинции Хэнань началось в 16:22 в понедельник, 21 ноября, а был локализован в 20:00. Пожарная служба города Аньян получила сообщение о возгорании в одном из предприятий в городском районе Вэньфэн. В спасательных мероприятиях принимали участие 240 человек. Кроме того, использовали 63 единицы техники.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Среди прочего, нужно будет определить, было ли нарушение техники безопасности, а также кто именно несет ответственность за возгорание. Уточняется, что департамент общественной безопасности задержал соответствующих подозреваемых.