Видео уничтожения замаскированных позиций ВСУ с помощью Су-25 опубликовало Минобороны РФ

Су-25 ликвидировал скрытые укрепления ВСУ и техника подразделений в полевых позициях Фото: Иван МАКЕЕВ

Минобороны России опубликовало видео боевого вылета самолета Су-25, в ходе которого были ликвидированы скрытые укрепления ВСУ и техника подразделений в полевых позициях. Об этом ведомство проинформировало в своем телеграм-канале.

"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - уточняет Минобороны РФ.

Напомним, Воздушно-космические силы России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Также одна партия будет передана Минобороны РФ до конца 2022 года.

Как отметил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, промышленность работает солидарно с российским военным ведомством. Обеспечение потребности армии в технике контролирует Координационный совет при правительстве, напомнил он.

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