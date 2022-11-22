AP уволило журналиста за фейк о вине России в падении ракет в Польше Фото: REUTERS

В агентстве Associated Press приняли решение уволить журналиста из-за статьи с недостоверными сведениями о падении ракеты в Польше.

Как передает интернет-издание The Daily Beast, в прошлый вторник, 15 ноября, агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской разведки, заявило о падении «российских ракет» на территории Польши, которое стало причиной гибели двух человек.

Через день данную статью удалили, заменив примечанием редактора, который заявил, что единственный источник ошибался, а ракеты, вероятнее всего, были выпущены Украиной.

Сообщается, что на данный момент репортер Джеймс Лапорта, который является одним из авторов статьи с недостоверной информацией, уволен, а соавтор Джон Лестер продолжает работать в агентстве, где кадровое решение объяснили строгими редакционными стандартами.

Напомним,

Напомним, в минувший вторник, 15 ноября, заявили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе. Позже экстренные службы республики сообщили о гибели двоих человек в результате взрыва.

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