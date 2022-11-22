Ледяной дождь накроет Москву 22 ноября Фото: REUTERS

В Москве ожидаются в ближайшие дни замерзающие осадки. Специалисты центра погоды "Фобос" предупреждают о возможных ледяных образованиях до 8 мм к вечеру 22 ноября 2022 года. Сопровождаться наледь будет снегопадом, синоптики прогнозируют впадение осадков до 7 мм.

"Завтра в Москве дневная температура до +1°, и в отдельных районах по-прежнему возможны замерзающие осадки. В четверг они перейдут в небольшой снег, подморозит до −2°. Это немного ниже нормы конца ноября, так что к наледи добавится гололедица. В последующие дни погода наладится, а температурный режим вернётся в рамки климата: днём 0…−1°", -говорится сообщении метеоцентра.

Режим повышенной готовности из-за ледяных дождей был объявлен накануне в 13-ти регионах Центра и Поволжья. Для борьбы с последствиями непогоды «Россети» вывели на дежурство почти 10 000 специалистов-энергетиков.

При этом, есть вероятность повреждения объектов инфраструктуры и деревьев из-за льда. Однако, несмотря на "леденящую погоду", синоптики обещают скорое таяние льда ввиду положительной температуры воздуха в столице.

Несколько ранее синоптики сообщали, что Москва в эти выходные пережила самую холодную ночь ноября - и всей осени 2022. В ночь на субботу, 19 ноября, воздух в столице остыл до -12,3 градуса, а в Подмосковье до -13,2. Вполне серьёзные зимние цифры!