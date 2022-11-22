Дуа Липа посетила прощальный концерт Элтона Джона в помятом платье со шлейфом Фото: EAST NEWS

Прошлым вечером, 21 ноября 2022 года, в Лос-Анджелесе прошел живой концерт музыканта Элтона Джона при участии телеканала Disney+, перед которым развернулась красная дорожка. По ковровой ленте прошлись друзья и коллеги по цеху музыканта. Среди гостей СМИ и публика выделили необычный наряд американской певицы Дуа Липы.

Поп-исполнительница предстала перед публикой в длинном черном платье из драпированной ткани, открытыми плечами и поразившим всех двухметровым шлейфом. Руки певицы украшали высокие черные перчатки и бриллиантовые изделия.

Дуа Липа выступила с Элтоном на сцене. Они исполнили их совместный трек.

Напомним, в Москве прошла неделя моды Estet Fashion Week осень 2022. Показы ведущих дизайнеров одежды и ювелирных домов на этом мероприятии проводятся с 2011 года. В рамках 22-го сезона прошли показы дизайнеров одежды, ювелирных домов.